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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.

Spor 11.10.2022, 19:51
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.

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