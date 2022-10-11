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Balıkesir’deki uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve 166 bin lira uyuşturucu parası ele geçirildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.
Spor 11.10.2022, 19:51
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu.