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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.
Spor 16.06.2022, 10:05
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson
Hakemler: Maroszek Wojciech, Ivanov Ivaylo
Brezilya: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria
Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem
Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23
Süre: 122 dakika (27, 33, 30, 32)