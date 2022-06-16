banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.

Spor 16.06.2022, 10:05
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Maroszek Wojciech, Ivanov Ivaylo

Brezilya: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria

Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

Süre: 122 dakika (27, 33, 30, 32)

Yorumlar (0)
27°
açık