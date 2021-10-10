A Milli Kadın Hentbol Takımı İsveç’e mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında karşılaştığı İsveç’e 23-31 mağlup oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında karşılaştığı İsveç’e 23-31 mağlup oldu.
Maça birbirini tartarak başlayan iki takım karşılıklı sayılar bulurken, ilk yarının sonlarında daha iyi atak yapan İsveç 12-15 önde kapattı. İkinci yarı kontrollü oyununu sürdüren konuk takım karşılaşmadan 23-31 galip ayrıldı.
Salon: Porsuk
Hakemler: Emil Aghakishi, Emest Aghakishi, Stella Vartanya
Türkiye: Sevilay İmamoğlu Öcal, Nursah Sancak, Merve Özbolluk 1, Cansu Akalım 2, Aslı İskit 4, Elif Sıla Aydın 3, Buket Yılmaz, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu 4, Sibel Kıcıroğlu, Betül Yılmaz, Yaren Berfe Göker, Yasemin Şahin 7, Merve Durdu, Edanur Kılıç 1
İsveç: Johanna Bundsen, Clara Lebry 1, Carin Strömberg 5, Jamina Roberts 1, Melissa Petren 4, Mathilda Lundström 5, Jessica Ryde, Nina Dano 1, Anna lagerqusıt 3, Emma Lındqvıst 2, Nathalie Hagman 3, Linnea Petterson, MartinaThörn, Elin Hansson 2, Vilma Matthıjs Holmberg, Daniela De Jong 2
Sarı kartlar: Carin Strömberg
2 dakika cezası alanlar: Yasemin Şahin, Nurşah Sancak, Cansu Akalın, Sinem Vatan (Türkiye), Elin Hansson, Linnea Pettersson (İsveç)