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A Milli Kadın Hentbol Takımı galibiyetle başladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında Bangladeş’i 51-10’luk skorla mağlup etti.

Spor 07.08.2022, 15:04
A Milli Kadın Hentbol Takımı galibiyetle başladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında Bangladeş’i 51-10’luk skorla mağlup etti.

A Milli Takım Hentbol Takımı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları A Grubu ilk maçında Bangladeş ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 26-4 önde kapatan milliler, mücadeleyi 51-10 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu’nda yer alıyor. Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Özbekistan, Senegal’i 28-27 mağlup etti. Milli Takım 9 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Senegal ile, 11 Ağustos Perşembe günü de saat 13.00’te Özbekistan ile mücadele edecek.

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