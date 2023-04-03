A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası’nın biletini Giresun’da almak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off çalışmalarını Giresun’da sürdürüyor.

Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda 7 Nisan Cuma günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenör Costica Buceschi,Sırbistan’ın güçlü bir rakip olduğunu ancak kendilerinin de yenebilecek yetenekte bir takım olduklarını söyledi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Costica Buceschi, Sırbistan’ı geçip Dünya Şampiyonası’nın biletini almak istediklerini belirterek, “Giresun’da taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyoruz. Çok önemli bir karşılaşma olacak. Bu önemli karşılaşma için çalışmalarımıza başladık. Aralık’ta oynanacak olan Dünya Şampiypması için son elemelerimiz bunlar. Sırbistan ile oynayacağız. Sırbistan şuanda oldukça kuvvetli bir takım. Yıl boyunca sürekli Avrupa’da mücadele ediyorlar. Dünya Şampiyonalarında mücadele ediyorlar. Avrupa’nın kuvvetli kulüplerinde oynayan sporcuları var. İlk maçı Giresun’da oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Bu şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bu iki oyunun sonunda göreceğiz bakalım ne oluyor. Bunun için Giresunlular’ı destek için salona bekliyoruz" dedi.

"Giresun’un desteğiyle Dünya Şampiyonası’nın biletini almak istiyoruz"

Dünya Şampiyonası’nın biletini almak için çok önemli bir karşılaşma olacağını belirten Milli Takım kaptanı Yasemin Şahin ise, “Giresun’da, Sırbistan karşısında galip gelmek istiyoruz. İnşallah Sırbistan karşısında dünya kupası bileti almak istiyoruz. Giresun bize inanılmaz keyifli ve güzel geldi. Umuyorum ki, Giresunlular’da tribünleri dolduracak. Giresun halkının da desteğiyle dünya kupasına gidecek bileti kazanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Görele Belediyespor’un bir oyuncusu olarak Sırbistan maçının Giresun’da oynanacak olmasının bir avantaj olduğunu ifade eden Ayşenur Kara da iyi hazırlandıklarını ve galip gelmek istediklerini söyledi.