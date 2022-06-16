A Milli Kadın Futbol Takımı’nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 21-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu duyuruldu. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 21 Haziran Salı günü saat 14.00’te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Ağırlıklı olarak, Kadın Milli Takımları Teknik Heyeti tarafından yıl boyunca izlenen ve A Milli Takım’da oynama potansiyeline sahip olduğu belirlenen isimler ile sakatlıktan çıkan futbolcuların yer aldığı bu kampın ardından Türkiye’nin Azerbaycan ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın hazırlık kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Duygu Yılmaz (Fatih Karagümrük), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Güzide Alcu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Ferda İpek Çevik (Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş), Didem Dülber (Galatasaray)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Sümeyra Kıvanç (Fatih Karagümrük), Ayşe Demirci (Gardner Webb University), Senem Temiz (Grafschafter SV 1910 Moers), Ayşe Şevval Ay (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Ceren Özhan (Sportfreunde Walsum 09), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Setenay Sırım (Fenerbahçe), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Gülsüm Aygün (Çaykur Rizespor), Beyza Kara (Hamburger SV), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern)

Forvet: Kader Hançar (Beşiktaş), İrem Yılmaz (Trabzonspor), Dilara Sürül (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş)