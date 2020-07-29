banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI’NIN 14-19 AĞUSTOS ARASINDA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ HAZIRLIK KAMPI ADAY KADROSU AÇIKLANDI. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI KAMPINA DAVET EDİLEN FUTBOLCULARIN 14 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE TOPLANACAĞI BELİRTİLDİ.

Spor 29.07.2020, 12:49
5
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 14-19 Ağustos arasında İstanbul’da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Kadın Futbol Takımı kampına davet edilen futbolcuların 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de toplanacağı belirtildi.

Millilerin hazırlık kampı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor)

Defans: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik Ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)

Orta Saha: Sümeyra Kıvanç (Konak Belediye Spor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş.), Tuğba Karataş Çakı (Fomget Gençlik Ve Spor), Başak İçinözbebek (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), Ecem Cumert (Msv Duısburg), Eda Ceren Gören (Ffc Recklınghausen), Ayşe Demirci (Gardner Webb University)

Forvet: Esra Manya (Hakkarigücü Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum 1848)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Yorumlar (0)
banner378
32°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25