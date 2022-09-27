A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı. TBF’den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımında başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.