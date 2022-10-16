A Milli Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya’ya 36-27 mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, evinde karşılaştığı Kuzey Makedonya’ya 36-27 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya’yı Van’da ağırladı. Nur Tatar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Avusturya Hentbol Federasyonu’ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetti. Maça iyi başlayan konuk takım Kuzey Makedonya ilk yarıyı 17-8 önde kapadı. Vanlı taraftarların yoğun tezahüratına rağmen milliler, kendi evinde Kuzey Makedonya’ya 36-27 yenildi.