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A Milli Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu’nda oynayacağı Belçika maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 03.01.2022, 10:38 03.01.2022, 10:51
A Milli Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu’nda oynayacağı Belçika maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

2023 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme turlarında 1. Grup’ta yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Belçika ile 5 Ocak Çarşamba günü karşılaşacak. Kastamonu’da oynanacak karşılaşma öncesinde milliler, hazırlıklarını sürdürüyor. Saat 19.00’da Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda Belçika’yı ağırlayacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki ilk müsabakasında Kosova’yı mağlup ederken, deplasmanda ise Yunanistan’a yenilmişti.

“Kazanacağız, kazanmak da istiyoruz"

Grupta ilk iki maçlarını oynadıklarını hatırlatan ay-yıldızlı Yunus Özmusul, “1 galibiyet ve 1 mağlubiyetimiz var. Yunanistan’a karşı kaybettik. Geriye kalan 4 maçımız var, bu maçların hepsini de mutlak kazanmak istiyoruz. Bu düşüncedeyiz, bu duygularla hazırlanıyoruz. Romanya’dan geldik buraya, güzel bir kamp dönemimiz oldu. Her şey şu anda yolunda gidiyor. 5 Ocak’ta Kastamonu’da Belçika’yı ağırlayacağız. İlk 60 dakikamız Belçika olacak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel gidiyor şu an, inşallah Kastamonu’nun ev sahipliğinde ve desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kazanacağız, kazanmak da istiyoruz, kazanmaktan başka da düşüncemiz yok” dedi.

"Burada bizleri yalnız bırakmayacaklar"

Kastamonu halkını maça beklediğini ifade eden Yunus Özmusul, “Benim eşim Kastamonulu, 6 yıllık bir evliliğimiz var. Bende artık yarı Kastamonulu sayılırım. Kastamonu’nun insanını, halkını yakından tanıyorum. Buranın sahip olduğu milli duyguları çok iyi biliyorum. O yüzden Kastamonu’yu seçmemizin ana sebeplerinden birisi bu oluyor. Burada bizleri yalnız bırakmayacaklar. Bu güzel spor salonunda 5 Ocak Çarşamba günü Kastamonu halkıyla birlikte güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Oynayacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz”

Belçika’nın zorlu bir takım olduğunu, çalışmalarını bu yönde devam ettirdiklerini aktaran Taner Günay ise, “Dünya Şampiyonasına Avrupa’dan gidecek takımların belirlenmesi adına şu anda bir turnuva içerisindeyiz. Önemli rakiplerimiz var. İlk maçta Kosova’yı Eskişehir’de kendi sahamızda yendik ama Yunanistan’da istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Gruptaki takımların puanları birbirlerine eşit, güçleri eşit, dengeleri eşit. Bizde çok iyi ve kaliteli bir ekibiz. Bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Güzel bir hazırlık turnuvası da geçirdik kendi adımıza. Burada oynayacağımız maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Belçika’da iyi bir takım, ona göre hazırlanıyoruz. Çarşamba günü oynanacak maça da tüm Kastamonu halkını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu maçı kazanıp gruptan lider çıkmak istiyoruz”

Kastamonu’da çok güzel bir kamp geçirdiklerini vurgulayan Atila Zaman da şu cümlelere yer verdi:

“Her gün analiz yapıyoruz. Defalarca Belçika takımını inceledik. Bizim için ölüm kalım maçı diyebiliriz. Bu maçı kazanıp puanlar alıp bu gruptan lider çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz bu olacak. Çarşamba günü de maçımıza bütün Kastamonu halkını bekliyoruz. Onların desteklerine ihtiyacımız var. Bir olmamız için seyircimize ihtiyacımız var. Burada bir aile ortamı gibiyiz, bizleri burada çok güzel ağırlıyorlar. Kastamonu’ya teşekkür ediyoruz. İçimizde bir heyecan var, bu heyecanı da çarşamba günü inşallah sahaya yansıtacağımıza inanıyorum.”

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