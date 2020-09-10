banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün

A Milli Futbolcu Umut Meraş’tan transfer açıklaması

BOLUSPOR ALTYAPISINDA YETİŞEN VE FRANSA EKİBİ LE HAVRE FORMASI GİYEN MİLLİ FUTBOLCU UMUT MERAŞ, 1 AY İÇİNDE TRANSFER OLACAĞINI BELİRTEREK, “TÜRKİYE’DEN DE TEKLİFLER VAR AMA YİNE AVRUPA’DA KALACAĞIM” DEDİ.

Spor 10.09.2020, 16:06
1
A Milli Futbolcu Umut Meraş’tan transfer açıklaması

Boluspor altyapısında yetişen ve Fransa ekibi Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş, 1 ay içinde transfer olacağını belirterek, “Türkiye’den de teklifler var ama yine Avrupa’da kalacağım” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da yetişen ve uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra önce Bursaspor’a ardından da Fransız ekibi Le Havre’ye transfer olan milli futbolcu Umut Meraş Bolu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i ziyaret eden Meraş, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’den de tekliflerin olduğunu ancak Avrupa’da kalmak istediğini söyleyen Meraş, “Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine Avrupa’da kalacağım. Türkiye’de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa’da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu’da oynadığım süre boyunca veya şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. Boluspor ilkim olduğu için herzaman bir evim. Sonuna kadar buradan gelen teklifleri ilerleyen dönemlerde değerlendirip tekrar Bolu’da oynamak isterim” dedi.

Umut Meraş, daha sonra Özcan ve Özdemir’e milli maçlarda giydiği formaları imzalayarak hediye etti.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0