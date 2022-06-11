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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 14 Haziran Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 14 Haziran Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Spor 11.06.2022, 13:50
A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 14 Haziran Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 14 Haziran Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

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