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A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

Spor 06.10.2021, 11:49
A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

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