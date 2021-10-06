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Erdoğan, ''İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır
A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.
Spor 06.10.2021, 11:49
A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.