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A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa’da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa’da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.
Spor 26.03.2023, 12:17
A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa’da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.