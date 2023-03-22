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A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.
Spor 22.03.2023, 12:11
A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.