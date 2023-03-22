banner611

banner610

Son Dakika

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Spor 22.03.2023, 12:11
A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Yorumlar (0)
banner612