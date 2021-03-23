A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası macerası başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da Hollanda ile karşılaşacak. İki ülke bugüne kadar 12. kez rakip olurken, Millilerin 3, Hollanda’nın da 5 galibiyeti bulunuyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşılaşacak. Milliler bu müsabakanın ardından grubun ikinci maçında İspanya’da Norveç ile, üçüncü karşılaşmasında ise yine İstanbul’da Letonya ile mücadele edecek.

13. randevu

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda ilk kez 4 Mayıs 1958 tarihinde oynanan özel maçta karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki ülke 8’i resmi, 4’ü de özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler 3 kez rakibini yenerken, Hollanda ise 5 defa kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Türkiye’nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İki ülke son olarak 6 Eylül 2015’te 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştı. Konya’da oynanan müsabakayı Türkiye 3-0’lık skorla kazanarak, rakibi karşısında 18 yıl sonra galip gelmişti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6’sı FIFA Dünya Kupası, 2’si de UEFA Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, 587. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıkacak. Milliler, 313’ü resmi, 273’ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 224 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 837 gol gördü.

Şenol Güneş, Milli Takım ile 71. maçında

Milli Takım’da ikinci dönemi geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte millilerin başında 71. mücadelesine çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 50’si resmi, 20’si özel olmak üzere 70 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 106 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

2021’deki ilk sınav

Milliler, 2021 yılındaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar son karşılaşmasını 18 Kasım 2020’de deplasmanda Macaristan ile oynamış ve 2-0 kaybetmişti.

Michael Oliver düdük çalacak

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Hollanda’da tanıdık yüzler

A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Hollanda’da tanıdık isimler bulunuyor. Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Hollandalı teknik adamın belirlediği 24 kişilik aday kadroda Galatasaray’da oynayan Ryan Babel de yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın 28 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fenerbahçe)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Emre Kılıç (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)