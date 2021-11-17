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A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası için gözler artık mart ayında

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor 17.11.2021, 10:28
A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası için gözler artık mart ayında

PODGORICA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Mart 2022'de oynanacak play-off maçlarıyla, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası için son biletlerden birini almaya çalışacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. Play-off yarı final maçları, seribaşı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip seribaşı değil

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 ekip mücadele edecek. Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seribaşı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seribaşı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi'nden play-off'a katılma hakkı elde etti.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Stefan Kuntz ile 4 maçta 3 galibiyet

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, mağlubiyet yüzü görmedi.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Milli takım, grubun son maçında da deplasmanda Karadağ'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Kuntz yönetiminde 4 maçta 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

Türkiye'nin play-off yolculuğu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç maçı 7 puanla lider geçti. Dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve bu ağır yenilgiyle liderliği de rakibine kaptırdı. Norveç'in de gerisine düşen milliler, üçüncü basamağa geriledi.

Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş'in yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Türkiye, dokuzuncu karşılaşmasında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maça liderlik şansıyla giren milli takım, Karadağ'ı mağlup etti ancak Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı.

Milli takım 2021 yılını 16 maçla tamamladı

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki maçlarını tamamladı.

Bu yıl oynadığı 16 maçta 8 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 32 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 25 gol gördü.

#spor
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