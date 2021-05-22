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A Milli Futbol Takımı’nda 3’ü futbolcu 11 kişiye korona virüs aşısı yapıldı
EURO 2020 hazırlıkları için 17 futbolcuyla Antalya’da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı’nda 11 kişinin 2. doz korona virüs aşısı yapıldı. Aşı olanlar arasında futbolculardan da 3 isim yer aldı.
Spor 22.05.2021, 14:28
EURO 2020 hazırlıkları için 17 futbolcuyla Antalya’da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı’nda 11 kişinin 2. doz korona virüs aşısı yapıldı. Aşı olanlar arasında futbolculardan da 3 isim yer aldı.
Aşılarını yaptırmak üzere hastaneye gelen milli takım heyetini Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara karşıladı. Futbolculardan; Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile aşılarını yaptırdıktan sonra kamp yaptıkları otele döndü.Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.