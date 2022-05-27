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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak."
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak."
Spor 27.05.2022, 15:31
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak."