A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "İsmail Yüksek’i Sevilla maçından önce listemize aldık. Barış Alper ve Cenk Özkacar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular."