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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "İsmail Yüksek’i Sevilla maçından önce listemize aldık. Barış Alper ve Cenk Özkacar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular.&
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "İsmail Yüksek’i Sevilla maçından önce listemize aldık. Barış Alper ve Cenk Özkacar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular."
Spor 20.03.2023, 14:58
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "İsmail Yüksek’i Sevilla maçından önce listemize aldık. Barış Alper ve Cenk Özkacar da iyi bir ivme kazandı ve kadromuza ekledik. Bu oyuncular ileriye dönük bazı yükleri sırtlayabilecek oyuncular."