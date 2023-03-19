A Milli Futbol Takımı, Riva’da toplanmaya başladı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu’nda 25 Mart’ta Ermenistan ve 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva’da toplanmaya başladı.

Kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakaları tamamlayan futbolcular, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne gelirken, diğer futbolcular da maç ve seyahat programlarına göre ilerleyen saatlerde kampa katılacak.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Millilerin saat 18.00’de gerçekleştireceği antrenman basına açık olacak.