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A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yarın Gine ile Antalya’da hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı bu mücadelenin çalışmalarını tamamladı.

Spor 30.05.2021, 19:59
A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yarın Gine ile Antalya’da hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı bu mücadelenin çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve koşu ile devam etti. Antrenmanda Güneş, futbolcularına kısa kısa uyarılar yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise milliler taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
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