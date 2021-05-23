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A Milli Futbol Takımı beşinci antrenmanını yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda de A Grubu’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

Spor 23.05.2021, 20:42
A Milli Futbol Takımı beşinci antrenmanını yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda de A Grubu’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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