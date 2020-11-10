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A Milli Futbol Takımı Atatürk’ü andı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI VEFATININ 82. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN BU SABAH KAMP YAPTIĞI TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ’NDE BİR ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ.

Spor 10.11.2020, 10:39
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A Milli Futbol Takımı Atatürk’ü andı

A Milli Futbol Takımı vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir anma töreni düzenledi.

Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk’ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu. Saat 09.05’te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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