A Milli Futbol Takımı, Atatürk’ü andı

A Milli Futbol Takımı, vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenledi.

Ay-Yıldızlılarda teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.