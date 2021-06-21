banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Spor 21.06.2021, 00:53
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya’yı 3-2 finalde de Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Salon: Munte Kortrijk

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf (İsviçre)

Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)

Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493