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Fransa Açık Tek erkekler finalinde, Norveçli Casper Ruud’u 3-0 yenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 14. Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.
Spor 05.06.2022, 17:29
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.