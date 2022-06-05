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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

Spor 05.06.2022, 17:29
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

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