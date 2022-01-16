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A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hedefi Kıbrıs Rum Kesimi’ni mağlup etmek

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan’a mağlup olurken, millilerin yeni hedefi Avrupa maçlarında hızlı toparlanıp Kıbrıs Rum Kesimini mağlup etmek.

Spor 16.01.2022, 18:21
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hedefi Kıbrıs Rum Kesimi’ni mağlup etmek

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde Yunanistan’a mağlup olurken, millilerin yeni hedefi Avrupa maçlarında hızlı toparlanıp Kıbrıs Rum Kesimini mağlup etmek.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Aksaray’da konuk ettiği Yunanistan’a 20-28’lik skorla mağlup oldu. Maça her iki takım da karşılıklı ataklarla başlarken, ilk yarının son dakikalarında hücum etkili oyun sergileyen Yunanistan maçın ilk devresini 11-14 kazandı. İkinci yarıda hücum etkisini sürdüren Yunanistan, A Milli Takım’ın 7 metrelik atışlardaki talihsizliğinin üzerine hızlı ataklarla farkı açtı. 20-28’lik skorla biten maçın ardından A Milli Takım’da Başatrenör Okan Halay ve Takım Kaptanı Alp Eren Pektaş hedeflerinin hızla toparlanıp, Avrupa’da başarı elde etmek olduğunu söyledi. Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı 3 gün sonra Avrupa Şampiyonası gruplarında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

"Çok fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum"

Yunanistan maçını değerlendiren Başantrenör Okan Halay, “Artık bundan sonraki hedeflerde artık biz de kendi başımıza, yeni bir değişime ihtiyacımız var. Hem oyun sistemi anlamında hem de oyuncu değişikliği açısından bazı değişikliklere ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Çok fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok ufak hatalar yapıyoruz. Hücum esasında yaptığımız hatalar bu kadar fazla olmasaydı maçı kazanabilirdik diye düşünüyorum. Maalesef hücumda göstermiş olduğumuz kötü performans hem oyun sistemi anlamında bizi demoralize etti. Hem de savunma sistemimizi çökertti diyebilirim. Ama hayat devam ediyor. 3 gün sonra bir maç daha var. Bir şekilde o maça konsantre olmak zorundayız. Bu maçı unutup onun hazırlığını yapmak zorundayız. Gerçekten çok zor bir periyodun içinden geçiyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Şu ana kadar milli takımda kendimin de sporculuk yaptığı dönemlerden düşünürsem eğer hayatımda böyle bir performans görmemiştim. Gerçekten zorlu bir periyot, biraz da duygusalız biz millet olarak. Artık bu duygusallığı bırakıp biraz daha kendimizi bu konuda değiştirmek ve geliştirmek zorundayız” dedi.

"Çok basit golleri atamadık"

Kaptan Alp Eren Pektaş ise, “Kötü oynadık. Seyirciye ben ilk başta teşekkür etmek istiyorum. Çok sakatımız var. Hastalıklar da oldu. Çok uzun deplasmanlar, 2 günde bir maç yaptık ama tabi bunlar bahane değil. Basit golleri atamadık. Kaleci performansı belliydi onların kalecisi ekstra top çıkardı. Böyle bir sonuç beklemiyorduk ama ben takım adına seyirciye özellikle kusura bakmasınlar. Bir sonraki maç daha güzel sonuçlarla burada Aksaray halkına mutlu haberi veririz. Artık bizim şansımız kalmadı. Belçika-Kosova maçının galibi çıkacak. Biz evimizdeki maçları aldık ama deplasmanları yenilerek 4 puanda kaldık. Diğer takımlar 3 puandaydı büyük ihtimal onların arasındaki sonuç belirler grubu, Dünya Şampiyonası olmadı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Rum Kesimi’ne gideceğiz. Hızlı bir şekilde toparlanmamız lazım. 3 gün sonra tekrar maç yapacağız. Her şey iyi olacak” diye konuştu.

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