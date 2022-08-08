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A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı

A Mili Erkek Hentbol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında İran’a 26-20’lik skorla mağlup oldu.

Spor 08.08.2022, 19:07
A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı

A Mili Erkek Hentbol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında İran’a 26-20’lik skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ilk maçında İran ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan maçta konuk ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 11-9 yenik kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki 2. maçında Çarşamba günü saat 15.00’te Azerbaycan ile karşılaşacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise A Grubu’nda Katar, rakibi Fas’ı 22-20 yendi.

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