A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya maçına hazır

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Kuzey Makedonya’yı ağırlayacağı (EURO 2024) Elemeleri’nde 1. Gruptaki ikinci maçı için hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 16 Ekim Pazar günü “EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup” ikinci maçında Kuzey Makedonya’yı Van’da ağırlıyor. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu’nda basın açıklaması düzenlendi.

"Milli takımımız tarih yazacak"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Uluslararası anlamda üst seviyede bir salonun olduğunu ve bu salonun da hentbola hazır olduğunu belirtti. Milli takımın Van’da bir tarih yazacağının altını çizen Başkan Kılıç, “Her zaman sporcularımıza ve teknik ekibine güvendiğimi dile getiririm. Milli takımımız son topa kadar savaşacak ve inşallah yarın buradan bir galibiyetle ayrılacak. Bu galibiyette en büyük rol Van seyircisine düşüyor. İnşallah yarın bizi yalnız bırakmayacaklar. Hep beraber buradan bir zaferle ve aynı zamanda milli takımın seyirci rekoruyla ayrılmayı hedefliyoruz. İnşallah milli takımımıza hayırlı olur” dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, yarın önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Van halkı önemli bir maça tanıklık etmiş olacaktır. Tarihimizin en önemli maçından bir tanesini oynayacağız. Yarınki maçı kazandığımız takdirde Avrupa Şampiyonasına gitmemiz yüzde 70’lere ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Van halkının seyirci olarak bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Tribünler dolu olduğu takdirde bizler de iyi oyunumuzla hem Türkiye’ye hem de Van halkına bir galibiyet hediye etmek en büyük dileğimiz olacaktır” diye konuştu.

Basın açıklaması soru cevap bölümüyle son buldu.