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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Azerbaycan’ı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ikinci maçında Azerbaycan’ı 29-19 skorla mağlup etti.

Spor 10.08.2022, 19:03
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Azerbaycan’ı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ikinci maçında Azerbaycan’ı 29-19 skorla mağlup etti.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan ve TRT Spor ile trtspor.com.tr’den canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takım 11-9 önde kapadı.

Ay-yıldızlılar grupta oynadığı ilk maçta İran’a 26-20 mağlup olmuştu. Grupta 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak son karşılaşma ile yarı finale yükselecek takımlar belli olacak.

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