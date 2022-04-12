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New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu!
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.
Spor 12.04.2022, 14:55 12.04.2022, 15:15
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.