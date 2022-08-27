A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın konuğu Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında yarın evinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, ilk karşılaşmada deplasmanda Letonya’ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Sırbistan ise sahasında mücadele ettiği Yunanistan’ı 100-94’lük skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sırbistan ile oynanacak maçın biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Türkiye ile Sırbistan son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan’da oynanan hazırlık maçında karşılaşırken milliler, rakibine 87-72’lik skorla mağlup oldu.

İki ülke arasında son resmi mücadele ise 4 Eylül 2017’de Avrupa Şampiyonası’nda oynandı. Ay-yıldızlılar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştığı Sırbistan’a 80-74 yenildi.