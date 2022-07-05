A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın ikinci tur maç programı belli oldu
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu’nda karşı karşıya gelecek.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu’nda karşı karşıya gelecek.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus’un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Milliler ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu’nda yer aldı.
İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı şu şekilde:
25 Ağustos 2022
Letonya - Türkiye
28 Ağustos 2022
Türkiye - Sırbistan
10 Kasım 2022
Türkiye - Belçika
13 Kasım 2022
Sırbistan - Türkiye
24 Şubat 2023
Türkiye - Letonya
27 Şubat 2023
Belçika - Türkiye