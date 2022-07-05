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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu’nda karşı karşıya gelecek.

Spor 05.07.2022, 11:31
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu’nda karşı karşıya gelecek.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus’un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Milliler ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu’nda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı şu şekilde:

25 Ağustos 2022

Letonya - Türkiye

28 Ağustos 2022

Türkiye - Sırbistan

10 Kasım 2022

Türkiye - Belçika

13 Kasım 2022

Sırbistan - Türkiye

24 Şubat 2023

Türkiye - Letonya

27 Şubat 2023

Belçika - Türkiye

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