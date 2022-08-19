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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki üçüncü maçında Yunanistan’a 89-80’lik skorla kaybetti.

Spor 19.08.2022, 23:19
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki üçüncü maçında Yunanistan’a 89-80’lik skorla kaybetti.

OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler, Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı. İlk periyodu 22-15 geride bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 43-42 yenik girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, son bölüme 69-63 önde girmesine rağmen salondan 89-80 mağlup ayrıldı. Milli takımda Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10’ar sayıyla oynadı. Yunanistan’da ise Kostas Antetokounmpo 19 sayı kaydetti.

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