Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Spor 23.02.2022, 21:34
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Milliler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00’da deplasmanda oynayacağı Yunanistan maçı öncesinde Başantrenör Orhun Ene yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlıların Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı için 24 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket edecek.