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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor 20.06.2022, 23:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplandı. Yaklaşık üç saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanında ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonu bitiren oyuncular da yer aldı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde Büyük Britanya ve Yunanistan ile birlikte B Grubu’nda yer alıyor. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda Belarus’un gruptan ihraç edildiğini açıklamıştı.

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