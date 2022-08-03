A. Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı. Yeni transfer Sarper Çağlar da idmanda yer aldı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Bizim de hem ülke futbolu adına hem de bulunduğumuz bu şehirde, bu takımı en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız” dedi.

Hatayspor’un ülkedeki güzide camialardan biri olduğunu ifade eden Özbalta; “İyi bir futbol takımı. Uzun zaman sonra süperlik hasretini iki sene önce bitiren bir kulüp. Bu takım 2 senedir yönetimiyle oyuncusuyla basınıyla ve tüm personeliyle çok ciddi başarılara imza atmış bir takım. Bu takımda olmaktan son derece mutlu ve huzurluyum. Bu takımın bir parçası haline getiren ve burada çalışma imkanı veren başkanımız Lütfü Savaş’a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Güzel bir camia ve güzel bir şehir. Oyuncularla ve sizlerle beraber iyi başarılar, güzel başarılar ve ciddi çalışma azim sebatla bu takımın 2 seneden yaptığı bir bayrak teslimidir. Çok güzel şeyler oluştu ve bir araya getirildi. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olduğum için son derece mutlu olduğumu söylemek isterim. Transferlerin hazır olmasının biraz zamana ihtiyacımız var. Günümüz futbolunda artık oynamayan bir takımın sistematik bir şekilde sıkıntılı şeyler yaşadığını görüyoruz. Bu tüm kulüplerde böyle. Sistematik bir düzen içerisinde oynayan ve organizasyonları olan ve oyunun içerisinde felsefesi olan takımlar için yeni gelen oyuncuların hazırlanması için ve bizim onlardan zihinsel istediklerimiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularım fiziksel olarak hazır değiller. İnce eleyip sık dokunana bir transfer dönemi devam ediyor. Maddi ve ekonomik anlamda tüm kulüplerimiz dar boğazdan geçiyor. Her istediğini oyuncuyu istediğini zaman buraya getiremiyorsunuz. Bu sisteme uyacak oyuncuların buraya alınması yönünde yönetim her zaman benimle dirsek temasındalar” diye konuştu.

Kevin Varga: "Hatayspor’a geldiğim için çok mutluyum"

Futbolcu Kevin Varga da, “Hatayspor’a geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden de Daha önceleri Hatayspor’a rakip olma şansım olmuştu. O zaman güçlü bir ekibe karşı oynamıştık. Hatayspor Türkiye’de kendisinden söz ettiren bir takım. Hedefimi belli. İlk 10 arasına girebilmek. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Doğru yerdeyim diyebilirim. Buranın insanları gerçekten çok sıcak. Lig kalitesi diğer taraflardan bana göre daha iyi. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Erce Kardeşler: "Hataysporumuzun iki yıldır bir ivmesi var"

Kaleci Erce Kardeşler ise, “İnşallah Hatayspor’da bir çıkış yakalarım. Hedefim Avrupa. Yaşım biraz genç gözükebilir fakat futbolda yaş önemli değildir. Sadece performans önemlidir. Trabzonspor’da da şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Bunun vermiş olduğu bir hırs var. Kupa kazanmak insanları motive editör. Hatayspor’da da kupalar kazanmak istiyorum. Hataysporumuzun iki yıldır bir ivmesi var” ifadelerini kullandı.