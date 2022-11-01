A. Denizlispor, Giray Bulak’a emanet

A. Denizlispor’da Mesut Bakkal’dan boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

Spor Toto 1. Lig’in geride kalan 11 haftasında sadece 2 puan toplayabilen A. Denizlispor’da, iç sahada alınan 2-1’lik Altınordu mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında sahaya Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya’nın yönetiminde çıkan A. Denizlispor’da teknik direktör arayışı Giray Bulak ile son buldu. Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Bulak, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan imzayı Profesyonel Futbol Şube Asbaşkanları Seyit Berber ve Nedim Demirkan’ın katıldığı törenle attı.

A. Denizlispor, Teknik Direktör Giray Bulak ile anlaşmaya varıldığını resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Giray Bulak’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz” mesajıyla duyurdu.