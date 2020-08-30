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94. Gazi Koşusu’nu Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call to Victory, Jokey Ahmet Çelik’le kazandı.
94. GAZİ KOŞUSU'NU AYŞEGÜL KURTEL'İN SAHİBİ OLDUĞU CALL TO VİCTORY, JOKEY AHMET ÇELİK'LE KAZANDI
Spor 30.08.2020, 17:20
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94. Gazi Koşusu’nu Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call to Victory, Jokey Ahmet Çelik’le kazandı.
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