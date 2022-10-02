Bursalılara; sporun, eğlencenin ve yardımseverliğin bir araya geldiği keyif dolu bir gün yaşatan 9. Eker I Run sona erdi. Bursa Eker Meydan’da rekor bir katılımla yapılan etkinliğe Bursa halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl “Ritmini Yakala” mottosuyla yapılan Eker I Run’da,Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 3 bine yakın koşucu yer aldı.

2 Ekim Pazar günü, Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da 42K Maraton startı ile başlayan 9. Eker I Run, Eker Meydan’da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı’nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti.

On yıla yaklaşan organizasyon deneyimiyle koşu ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Eker I Run’ın programında,heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar, dans etkinlikleri ve konserler de yer aldı.

Uludağ Oteller Bölgesi’nin benzersiz atmosferinde, bin 800 metre rakımda verilen startın ardından yağmurlu bir havada yokuş aşağıya doğru parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan’daki finişe kadar mücadele etti. Maratonda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten sporcular, yağmurlu bir havada koşmanın kendilerine farklı bir deneyim yaşattığını ifade ettiler.

42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Özlem Işıkolurken, erkeklerde ise ipi birinci sırada göğüsleyen sporcu Levent Kuva oldu.

14’ü kadın toplam 69 koşucunun katıldığı 42K Maratonu’da ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti: 1. Özlem Işık 02:59:15

2. Gülşen Eser 03:16:32

3.LeaSabrina Kaufmann 03:28:19

42K Maratonu Erkekler İlk 3

1. Levent Kuva 02:25:00

2. Oğuzhan Emre Singer 02:25:20

3. Cemalettin Suntur 02:38:37

45K ve 15K birincilerine Roma Maratonu bileti

9. Eker I Run’ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Roma Maratonu’na katılma hakkı kazandı.

42K Maratonu’nun ardından yapılan 15K ve 5K yarışlarında ise ilk üç sıralaması şu şekildeydi:

15K Yarışı Kadınlar İlk 3

1.Elif Gökçe Avcı01:02:11

2. Ece Calp 01:03:42

3. Serra Sude Kökduman 01:08:34

15K Yarışı Erkekler ilk 3

1.Ömer Alkanoğlu 00:49:49

2. Yunus Emre Akkuş 00:50:26

3. Şemsettin Kaya 00:56:51

5K Yarışı Kadınlar İlk 3

1.Aysu Çakmak 00:23:27

2. Tuğçe Bitirim 00:23:45

3. Bahar Bulut 00:26:28

5K Yarışı Erkekler İlk 3

1.Brice Pedeau(Fransa) 00:17:14

2. Doruk Saldamlı 00:17:35

3. Sezgin Uluhan 00:17:52

Paten Yarışları ve Minik Adımlar

2019’da Türkiye’nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı’nda, bu yıl da farklı yaşlardan patenciler bir araya geldi. 10 kilometrelik parkur boyunca yarışan sporcular,izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.6-12 yaş aralığındaki çocuklarayönelik yapılan Minik Adımlar koşularında ise çok sayıda minik koşucu yarış heyecanıyla tanıştı. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen minik katılımcılar,sağlıklı yaşam için adım atarken aynı zamana renkli görüntülere sahne olan tatlı bir rekabet yaşadı.

18 STK için bağış toplandı

9. Eker I Run’daAdım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu’nda ise sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 760 bin TL bağış toplandı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. 9. Eker I Run’da ayrıca Adım Adım oluşumunun 15. yılı kutlandı.

9. Eker I Run’da kampanyalarıyla yer alan 18 STK şu şekilde sıralanıyor: AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hayata Destek Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Paylaşımcı Toplum Derneği, SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği (SMADER), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, UNICEF, Türk Eğitim Derneği.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz: “9. Eker I Run Koşusu’nu büyük bir coşkuyla yaptık”

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, 9. Eker I Run Koşusu’nu şöyle değerlendirdi:

“Eker I Run, 7’den 70’e herkesi kucakladığımız farklı, samimi, eğlenceli bir organizasyon. Profesyonel koşuculardan kurumsal takımlara, koşuya yeni başlayan katılımcılardan çocuklara kadar farklı profillerden katılımcıları ağırlıyoruz. Eker I Run Koşusu’nu bu yıl büyük bir coşkuyla yaptık. Pandeminin gölgesinden uzakta bir araya gelmeyi, spor yapmayı herkesin çok özlediğini fark ettik. 9. Eker I Run’ı, önceki yıllara göre rekor bir katılımla gerçekleştirdik. İlk yılında 600 kişiyle başladığımız etkinliğimizi geldiğimiz noktada 3 bin koşucunun katıldığı büyük bir platforma dönüştürmeyi başardık. Özünde spor sevgisi ve yardımseverlik olan Eker I Run, profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline geldi. Eker I Run organizasyonunun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu’nda ise Adım Adım ile birliktesivil toplum kuruluşlarının sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplamaya ve bu projeler için kaynak oluşturmaya devam ettik.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atletizm Federasyonu, Milli Parklar Müdürlüğü ve Adım Adım oluşumu birer partner olarak 9. Eker I Run organizasyonuna katkı sağladı. Michelin, Hitachi Astemo, Meydan 6000, Bursa Teleferik, Eker Meydan, Uludağ İçecek ve Uludağ Elektrik markaları etkinliğe sponsorluk desteği verdi. Medicana, Vestel, Decathlon Aloft, Doca Tekstil, Kentvizyon, Hastavuk, Polar, Romatem, Actifoam, MixMey, Extrempark, Hisar Reklam ve Züber ise 9. Eker I Run’ı destekleyen marka ve kurumlar arasında yer aldı. Sporcular da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.