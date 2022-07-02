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9. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m’lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

9. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m’lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

Spor 02.07.2022, 23:18
9. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m’lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

9. Akdeniz Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m’lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

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