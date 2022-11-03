80 yaşındaki taraftar gönül verdiği ilçesinin takımının peşinden bir an olsun ayrılmıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nuri Yeğin, yaşına aldırmadan gönül verdiği Kelkit Belediyespor’un bütün maçlarına giderek takımını yalnız bırakmıyor.

4 çocuk ve 8 toruna sahip olan Yeğin, hem çocukları hem torunlarıyla ilçede 1954 yılında kurulan ve eski adı Kelkit Hürriyetspor, yeni adı 1954 Kelkit Belediyespor olan yeşil beyazlı ekibin maçlarını 60 yıldır bir an olsun kaçırmadan izliyor.

Gönlünü verdiği yeşil beyazlı renklerin peşinden her deplasmana giden ve tribüne çıktığında kendini gençleşmiş hissettiğini ifade eden Yeğin, geçmişte Kelkit Belediyespor’un maçlarını oynadığı stadın yanında satılığa çıktığını duyduğu bir evi sırf maçları daha kolay izleyebilmek için satın aldığını söyledi.

1954 Kelkit Belediyespor’un maçı olduğunda arkadaşlarıyla anlaşarak deplasmanlara gittiğini belirten Yeğin, bazı zamanlarda da takım otobüsünde şarkılar söyleyerek futbolculara moral verdiğini dile getirdi.

“Kelkit Belediyespor gol atınca 1-2 yaş gençleşiyorum”

Gönül verdiği takımın maçlarını sürekli izlediğini fakat taraftarların hakemlere ve futbolculara yaptıkları çirkin tezahüratlardan dolayı üzüldüğünü söyleyen Nuri Yeğin (80), “Kelkit Hürriyetspor neredeyse ben hep oraya gittim. 60 senedir stada gidip geliyorum. Orada çirkef kelimelerden de üzülüyorum. Futbolculara, hakemlere bağırılmasını sevmiyorum, üzülüyorum. Futbol hastasıyım, devamlı gidiyorum maçlara. Benim futbol sevgim çok öncelere dayanıyor. Stadın yanında bir evin satıldığını duydum balkonundan izlerim, sahaya yakın olurum diye burayı tercih ettim ve satın aldım. Kelkitspor’un maçı olduğu zaman arkadaşlarla anlaşıyoruz, Samsun’da maç var diyoruz gidelim. Aramızda arabanın masrafını toplar rahatlıkla gider dönerdik. Yaşım bana engel olmadı, maça sebep giderdim. Maç bana bir gıda gibi geliyordu. Minibüs veya otobüste bana derdiler sporcular için bir güzellik yap diye ben de ufaktan şarkı söyler oynardım, onlara da moral olurdu. Bazen yener bazen yenilirdik. Futbol benim için bir kaynak. Hürriyetspor gol atınca seviniyordum inanın ki 1-2 yaş gençleşiyordum. 40 yaşında bana 50 yaşına kadar müsaade edin sonra maça gitmem dedim fakat 50 yaşından sonra da gittim. Çocuklarım da bana söylüyor nereye gidiyorsun diye, İstanbul’a maça gidiyorum. Çocuklarım da yol masrafında yardımcı oluyor” dedi.