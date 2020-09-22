80 milyon Euro’luk TFF 1.Lig’de Bursaspor 9’uncu sırada

Bursaspor, 4 milyon 350 bin Euro’luk kadro değeri ile TFF 1. Lig’de 9’uncu sırada yer alıyor. Yeşil beyazlıların en değerli futbolcusu ise Burak Kapacak.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, son yılların en düşük bütçeli kadro değerine sahip takımı ile mücadele ediyor.

2010’daki Süper Lig şampiyonluğundan sonra 50 milyon Euro’nun üzerinde kadrolar kuran yeşil beyazlılar, büyük bir düşüş yaşadı. Bu sezon henüz transfer tahtasını da açamayan Timsah’ın kadro değeri 4 milyon 350 bin Euro’da kaldı.

Bursaspor’un en değerli futbolcusu ise Burak Kapacak olarak dikkat çekti. Piyasa değeri 1 milyon Euro olarak belirlenen 20 yaşındaki futbolcunun adı birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

TFF 1.Lig’in en değerli kadrosuna sahip takımı ise Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın başında olduğu Samsunspor (7 milyon 880 bin Euro) olarak görünüyor. Samsunspor’u, Adana Demirspor, Altınordu, Altay, İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Boluspor takip ediyor. Ligin en düşük bütçeli takımları ise sırasıyla, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor.