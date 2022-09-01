8 ülkenin katılımıyla uluslararası yelken yarışları kortej yürüyüşü ile başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken yarışlarının açılış töreni için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken yarışlarının açılış töreni için 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent merkezinde başlayan kortej yürüyüşü, Rumeli İskelesinde sona ererken burada yapılan açılış programına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve yelkenciler katıldı. Süleymanpaşa Cup Yelken yarışlarında yarın başta Türkiye olmak üzere 8 ülkeden 313 sporcu Marmara Denizinin serin sularında yarışacak.

Tekirdağ’da düzenlenen Uluslar arası Süleymanpaşa Cup Yelken yarışlarına, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye’den 313 sporcunun katılıyor. 5 Gün sürecek Süleymanpaşa Cup Yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek.

Açılış programında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Değerli katılımcılar, bugün 313 tane evladımız, 313 tane dünya gencimizi Süleymanpaşamızda ağırlıyoruz. 8 ülkeden 33 takım misafirimiz oldu ben her birine ayrı ayrı Türkiye’ye, Tekirdağ’a, Süleymanpaşa’ya hoş geldiniz diyorum. Size Süleymanpaşa’dan bahsetmek istiyorum, burası Asya ile Avrupa’nın tam merkezinde olan Tekirdağ ilinin merkez ilçesi, burada sizin yaşıtlarınızla beraber olacaksınız 5 gün boyunca. İnşallah sizi iyi bir şekilde misafir etmeye çalışacağız. Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülke, misafir ettiğimiz 7 ülkeden geldiniz, pandemiden dolayı biraz geriden takip ediyoruz süreci inşallah önümüzde ki sene çok daha fazla ülkeden katılımcının olmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Tekirdağ Süleymanpaşa özellikle yelken noktasında kulübümüz sayesinde çok iyi yerlere geliyor. Gençlerimiz, çocuklarımız yani arkadaşlarınız iyi şekilde eğitiliyor. İşte bu yarışlarda birbirinizi tanıma fırsatını da bulacaksınız. Her daim gönlümüz, kapımız burada sizlere açık. Tekrardan hoş geldiniz diyorum’’ dedi.

Program katılan yelken kulüplerine katılım sertifikası ve plaketlerin verilmesi sonrasında buradaki program sona erdi.