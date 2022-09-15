8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ilk gün tamamlandı

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk gün maçlarında Arkasspor, Dinamo Bükreş’i 3-0, Galatasaray HDI Sigorta ise Altekma’yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün yapılan iki maçla başladı. Günün ilk maçında Arkasspor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş’i 25-20, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında bir diğer İzmir ekibi Altekma, Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Galatasaray HDI Sigorta oldu. Karşılaşmanın setleri 18-25, 25-16, 25-20, 23-25 ve 9-15 sonuçlandı.