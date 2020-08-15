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74 yıl sonra tarihi yenilgi, Barcelona - Bayern Münih maçı 2-8 bitti

Barcelona böyle hüsran yaşamadı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla yenerek yarı finale yükseldi. Nefes kesen karşılaşmanın golleri ve özeti gündem oldu. İşte Bayern Münih - Barcelona maç özeti ve golleri...

Spor 15.08.2020, 10:50 15.08.2020, 10:58
2002
74 yıl sonra tarihi yenilgi, Barcelona - Bayern Münih maçı 2-8 bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Katalan ekibi adeta dağıldı. Mücadeleyi 8-2 kazanan Alman takımı yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile Bayern Münih, Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibini adeta sahadan silen Bayern Münih 8-2 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Bol gollü geçen karşılaşma hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Robert Lewandowski'nin asistinde Thomas Müller ağları sarsarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Fakat Alman ekibinin üstünlüğü uzun sürmedi. Eşitliği getiren gol ise tekrar Bayern Münih'den geldi. David Alaba'nın 7. dakikada kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Eşitliğin ardından ise Bayern Münih adeta gol oldu yağdı. Arka arkaya ataklar Barcelona kalesine yüklenen Alman ekibi, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry ve 31. dakikada Thomas Müller'in golleri ile durumu 4-1 yaptı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla Bayern Münih, daha da bastırsa da devre 4-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında Suarez ile farkı azaltan Barcelona (2-4), yarı final için biraz umut kazansa da Alman ekibi 63. dakikada Joshua Kimmich'in golü ile farkı tekrar açtı. (2-5) Son dakikaya kadar baskısını sürdüren Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin golü ile durumu 6-2'ye getirdi. Gollerin ardı arkasını kesmeyen Bayern, 87. dakikada Philippe Coutinho ile skoru 7-2 yaparken, hemen ardından 89. dakikada bir kez daha ağları sarsan Coutinho, durumu 8-2'ye getirdi.

Bayern Münih 8-2'lik farklı skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Alman devi yarı finalde Manchester City-Lyon maçının galibiyle eşleşecek.

74 YIL SONRA BİR İLK!
İspanyol ekibi Barcelona,1946'dan bu yana ilk kez bir maçta 8 gol yedi. Katalanlar son olarak 74 yıl önce Sevilla'ya 8-0'lık skorla boyun eğmişti.

 
1935: Real Madrid 8-2 Barcelona
1940: Sevilla 11-1 Barcelona
1946: Sevilla 8-0 Barcelona


 

MAÇTAN DAKİKALAR..

4' Thomas Müller Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü attı.

7' Barcelona atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza alanı içinde Alaba ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gödnerdi; 1-1..

9' Kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez'in şutunu Neuer çıkardı.

10' Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kimse dokunamadı, top direkten döndü.

22' Ivan Perisic takımını öne geçiren golü atıyor.

27' Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 3-1 öne geçti. Gnabry Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı.

31' Thomas Müller skoru 4-1 yapıyor. Sağ kanattan ortayı ve asisti yapan Kimmich...

45' Luis Suarez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Barcelona'da Sergi Roberto çıkıyor ve yerine Antoine Griezmann oyuna giriyor.

57' Luis Suarez, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 2-4

63' Kimmich Bayern'in 5. golünü attı. Fark yeniden 3...

82' Lewandowski atıyor, Bayern Münih skoru 6-2'ye getiriyor.

85 ve 89. dakikalarda Coutinho Bayern'i 8-2 öne geçiren golleri attı.

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