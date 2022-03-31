72. FIFA Kongresi Doha’da yapıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 72. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi.

FIFA’nın 72. Olağan Kongresi, Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nu kongrede Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti. Kongrede, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları ve gündemdeki konular görüşüldü.