71 yaşındaki Dünya Boks Şampiyonu Kemal Sonunur ringlerden uzak kalamıyor

İlerleyen yaşına rağmen genç boksörlerle antrenman yapan 71 yaşındaki Dünya Boks Şampiyonu Kemal Sonunur, azmiyle görenleri hayrete düşürüyor. Sporu hayatının merkezine yerleştiren dünya şampiyonu, gençlere taş çıkartıyor.

Boks sporuna ömrünü veren Kemal Sonunur (71), 1972 yılında Dünya Boks Şampiyonu olarak ringlerde İstiklal Marşı’nı okuttu. 5 yıl boyunca Türkiye’de kendi sıkletinde kimseye şampiyonluğu kaptırmayan Sonunur, aynı zamanda Emniyet Teşkilatı’na katıldı. Uzun yıllar boyunca boks ve polislik mesleğini sürdürmesinin ardından ringlerdeki mücadelesini bırakarak antrenörlüğe başladı. Yıllık izinlerini kullandığı dönemde Boks Milli Takımı’nda antrenörlük yapan Sonunur, burada da şampiyonluk yaşadı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın korumalığını da yapan Sonunur, Ardahan İl Emniyet Müdürü görevine kadar yükseldi. Şimdilerde ise Sonunur ilerleyen yaşına rağmen boksörlere el dersi vermeye devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonu Kemal Sonunur, spor ve iş hayatında yaşadığı zorlukları İHA muhabirine anlattı.

“Haksız yere rakibim dünya şampiyonu oldu”

Dünya Boks Şampiyonu olduğu dönemde yaşadığı zorlukları anlatan duayen boksör Sonunur, “1971 yılında çıktığım finalde üç maç yaptım. Dördüncü maçımda sayıyla maçı rakibime verdiler. Halbuki ben 5-0 kazanmıştım. Haksız yere rakibim dünya şampiyonu oldu. Ben ikinci oldum. Bunun üzerine hocam Kemal Yalçınkaya, ‘Bunları siz nakavt etmezsiniz mümkün değil bunlar size maç vermez’ dedi. O zamanlar doğru dürüst cebimizde para yok. Bir sene sonra Amerikalı rakibimle İtalya’da tekrar karşılaştım. Final maçı öncesi abdestimi aldım, namazımı kıldım. Rakibim, karşısında bana İstiklal Marşı’nı okutmayı nasip et dedim. Ben nakavt etmezsem rakibimi, bana madalya vermeyeceklerini biliyorum. Yaklaşık 25 saniye birbirimize yumruk vurduk. Ardından bir sağ kroşe vurdum rakibime ve hakem saymaya başladı. Rakibim beşinci saniyede ayağa kalktı ama bir kez daha yere çakıldı ve nakavt oldu. Orada İstiklal Marşımızı okuttum. Spiker, ‘Şampiyonluğunu neye borçlusun?’ diye sorunca, namazıma borçluyum dedim. Kıldığım namazın bana yüzde yüz bir manevi etkisi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Konuşmamdan ötürü beni Çin Konsolosluğu’nda nöbete verdiler”

Boks şampiyonalarına hazırlandığı dönemde gece konsolosluklarda nöbet tuttuğunu dile getiren Sonunur, “Bursa’da Balkan Şampiyonu olduğum zaman ‘Namaz kılmama borçluyum’ demiştim. O dönem polistim ve müdürler beni çağırdılar ve ‘Hristiyanlar da şampiyon oluyor. Sen neden böyle konuşuyorsun’ dediler. Konuşmamdan ötürü beni Çin Konsolosluğu’nda nöbete verdiler. O dönem Ankara Valisi değişti. Yeni gelen valinin de sporu çok sevdiğini öğrendim. Gidip ona derdimi anlattım. Ankara Emniyet Müdürü’nü arayıp Vali Vecdi Gönül’ün koruması oldum. Yaklaşık iki sene çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Vali Gönül’ü arayıp bir istihbarat aldığını ve güvenilir bir koruma istediğini belirtiyor. Beni uygun görmüşler ve hemen gidip Cumhurbaşkanı Özal’ın yanında koruma olarak başladım” diye konuştu.

“Senelik izinlerimde Milli Boks Takımını çalıştırıyordum”

Ringlerden ayrıldıktan sonra Boks Milli Takımı’nda 9 sene baş antrenörlük yaptığını aktaran Sonunur, “Polis iken de sporu hiç bırakmadım. Senelik izinlerimde Milli Boks Takımını çalıştırıyordum. Milli takımı da dünya üçüncüsü yaptım. Bu da bana büyük moral oldu. O zaman da Tansu Çiller bana 5 bin lira vermişti. Milli takımda da yaklaşık 9 sene baş antrenörlük yaptım. Sporculara verdiğim el dersini dünyadaki hiçbir hoca veremiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Sonunur’un 9 yıllık boks sporundaki başarıları ise şöyle; 1971’de Dünya Boks Şampiyonası 2.’si, 1972’de Dünya Boks Şampiyonu, 1973’de 50. Yıl Uluslararası Cumhuriyet Kupası Şampiyonu, 1974’de 51. Yıl Uluslararası Cumhuriyet Kupası Şampiyonu, 1976 Balkan Boks Şampiyonu, 1977 Balkan Boks Şampiyonu.