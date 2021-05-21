71. FIFA Kongresi online olarak yapıldı

FIFA 71. Olağan Kongresi online olarak gerçekleşti. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da kongrede yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 71. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen kongrede Türkiye Futbol Federasyonu’nu, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.