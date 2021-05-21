banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

71. FIFA Kongresi online olarak yapıldı

FIFA 71. Olağan Kongresi online olarak gerçekleşti. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da kongrede yer aldı.

Spor 21.05.2021, 19:04
71. FIFA Kongresi online olarak yapıldı

FIFA 71. Olağan Kongresi online olarak gerçekleşti. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da kongrede yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 71. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen kongrede Türkiye Futbol Federasyonu’nu, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu